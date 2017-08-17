Лукашенко написал письмо семье Глаголевой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо родным и близким актрисы Веры Глаголевой, которая 16 августа умерла от рака в Германии. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства, передает Sputnik.

"Вера Витальевна, обладавшая неповторимой манерой игры и тонким восприятием характеров персонажей, создала на экране и в театре десятки запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь и признание профессионалов", – отметил белорусских лидер. По мнению Лукашенко, творческий путь Глаголевой является неотъемлемой частью сокровищницы русского искусства.