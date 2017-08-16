Умерла Вера Глаголева

Актрису съел рак. Хотя, казалось, шанс на выздоровление был.

Актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. По предварительной версии – от онкологического заболевания. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на друзей Веры. Ближайшая подруга артистки Лариса Гузеева подтвердила скорбную весть. "Да, она умерла", – цитирует ее РИА Новости.

После того как несколько месяцев назад самочувствие актрисы ухудшилось, ей пришлось провести сутки в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. А журналисты узнали, что актрисе регулярно переливали кровь. Некоторое время Вера оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Интересно, что Анна Нахапетова до последнего отрицала факт тяжелой болезни матери. "Нет проблем со здоровьем никаких. Я не знаю, кто говорит о ее плохом самочувствии. У нее сейчас только закончились съемки, будет монтировать проект", – говорила дочь актрисы.

Напомним, что несколько лет назад Глаголева была госпитализирована. Артистка выглядела взволнованно и болезненно, но врачам не сразу удалось поставить ей диагноз. Веру долго обследовали, но тогда выяснилось, что ее здоровью ничто не угрожает. У звезды выявили лишь стандартные для ее возраста отклонения в работе ЖКТ и сердца, поэтому ей пришлось исключить из рациона жирную и острую пищу.

Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014-м.