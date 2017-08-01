Суд арестовал имущество Вороненкова

Басманный суд Москвы принял решение арестовать имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве.в марте 2017 года. Заседание по этому вопросу проходило без адвоката Андрея Гривцова, занимающегося делом погибшего.

Защитник пообещал обжаловать решение суда, передает НТВ.ru. Под арест попали гаражи и коллекция часов Вороненкова.