Россиянам раскрыли секрет выбора арбузов

Арбуз должен быть покрыт твёрдой блестящей коркой, а при ударе ладонью немного вибрировать. Дыня должна пахнуть дыней, в ином случае она ещё не дозрела.

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур выдал пакет рекомендаций, свсязанных с безопасной покупкой арбузов и дынь. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Так, запрещена реализация бахчевых вдоль автодорог, а также из необорудованных торговых мест. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того – арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

"На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы", – напоминают в Роспотребнадзоре.

Эксперты ведомства указывают на несколько признаков спелого арбуза. Он крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. У спелого арбуза твердая блестящая корка. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст", – указано в сообщении..

