В США продают шикарные особняки Лесина

С именем Михаила Лесина связывают зарегистрированную на его сына Антона компанию Dastel Holdings. Этому юридическому лицу и принадлежат оба выставленных в США на продажу особняка. Один дом находился в Лос-Анджелесе, в районе Брентвуд, другой – в Беверли-Хиллз.

Брентвудский дом в средиземноморском стиле площадью без малого в тысячу квадратных метров был куплен в 2012 году за девять миллионов долларов. В доме семь спален, одиннадцать ванных, винный погреб, сауна, лифт, громадная столовая, подземный гараж и другие облегчающие жизнь помещения. Сейчас он выставлен на продажу за 23 миллиона долларов, сообщает The Real Deal. Второй особняк, находящийся в Беверли-Хиллз, выставлен на продажу за 28 миллионов долларов. К слову, адрес этого второго особняка и юридический адрес принадлежащей Антону Лесину компании Dastel совпадают.

Brentwood mansion linked to former Putin aide Mikhail Lesin lists for $23M. https://t.co/cKRc9AOuGX (@SubrinaH) pic.twitter.com/6SEHXIDHIk