"Недетский разговор" с Путиным побил рекорды популярности в Сети

Трансляция общения президента России Владимира Путина с одаренными детьми в лагере "Сириус" собрала шесть миллионов просмотров в Интернете. Глава государства ответил на самые разные, подчас весьма взрослые вопросы от подрастающего поколения.

Прямая трансляция мероприятия велась на YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассниках", сообщает НТВ. Также "Недетский разговор" могли в прямом эфире посмотреть посетители официального сайта телеканала, а также пользователи мобильного приложения НТВ

Всего количество просмотров общения Владимира Путина с одаренными детьми превысило шесть миллионов. При этом общий охват опубликованных в социальных сетях тематических материалов составил более 4,5 миллионов человек.

Президент России пообщался с детьми в лагере "Сириус" в пятницу, 21 июля. Представителей подрастающего поколения интересовали самые разнообразные темы, начиная от детства главы государства, и заканчивая вопросами регулирования Интернета.

Так, один из школьников спросил Владимира Путина, какие тайны истории он хотел бы узнать. Президент ответил, что он желает понять природу Солнечной системы и Вселенной. "Что касается нашей страны, особый интерес представляет то, как наша страна выходила из сложных и критических ситуаций. Как она туда попадала, в эти смутные времена", – сказал он.





Также президента попросили рассказать про событие, которое оказало наибольшее влияние на его жизнь. По словам главы государства, таким событием является распад СССР. "Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала", – сказал Путин девочке Алене.

При этом глава государства отметил, что считает себя обычным человеком, добавив, что, как и все, старается проводить свое свободное время с друзьями. "Я заранее выбираю для этого время. Но я стал таким образом жить до того, как стал президентом", – сказал Путин.

Образовательный центр "Сириус" располагается в Сочи. Он был учрежден в 2014 году по инициативе главы государства. Каждый месяц по конкурсу в учреждение поступает до 600 одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет.

По словам Владимира Путина, название центру он придумал самостоятельно. "Думал, как же сделать так, чтобы все сочеталось в вашем заведении, чтобы было понятно, что здесь собрались талантливые, устремленные в будущее, яркие", – рассказал президент.