Путин встречается с одаренными детьми в Сочи

Президент России Владимир Путин встречается с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи, который был создан по его инициативе в 2014 году. Российский лидер ознакомится с работами талантливых школьников, а также ответит на их вопросы. НТВ ведет прямую трансляцию встречи.