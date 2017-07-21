Путин встречается с одаренными детьми в Сочи

Президент России Владимир Путин встречается с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи, который был создан по его инициативе в 2014 году. Российский лидер ознакомится с работами талантливых школьников, а также ответит на их вопросы. НТВ ведет прямую трансляцию встречи.
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