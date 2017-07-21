Число сторонников прекращения огня в Сирии растет

Члены двух орудующих в Сирии группировок – "Ахрар аш-Шам" и "Тахрир аш-Шам" – объявили о своем согласии присоединиться к режиму прекращения огня в провинции Идлиб на северо-западе страны, передает "Газета.ru". Боевики также планируют отвести силы от поселения Баб-аль-Хава на границе с Турцией. Город планируется отдать под управление гражданской администрации.