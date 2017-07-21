В ОБСЕ подсчитали нарушения перемирия в Донбассе

Ополчение, представляющее интересы населения Донбасса, ни раз пыталось обратить внимание международного сообщества на тот факт, что Киев провоцирует напряженность на линии соприкосновения. Эксперты подсчитали, сколько раз стороны не обращали внимание на перемирие. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг рассказал, что с 15 июля число нарушений режима прекращения огня в регионе превысило полторы тысячи, передает НСН.