Жертвой стрельбы в Киеве стал убийца

Полиция сообщила имя гражданина России, застреленного в Киеве. По данным правоохранительных органов, Асиф Мамедов скрывался на Украине от российского правосудия.

По факту убийства гражданина России в одном из районов украинской столицы возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает все версии и мотивы преступления, сообщила пресс-служба киевской полиции.

Как заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, застреленный был гражданином России. Ранее он совершил на родине убийство и мог скрываться на территории Украины от правосудия. По данным украинского агентства УНН, убитый россиянин был азербайджанцем по национальности, его звали Асиф Мамедов.

Как сообщалось, в Киеве на парковке торгового центра у метро "Черниговская" неизвестные расстреляли мужчину. Злоумышленники произвели выстрелы из автомата и пистолета. Убитому на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, они скрылись на автомобиле "Ланос". Личности нападавших не установлены.

Следователи выяснили, что Мамедов разыскивался в России по подозрению в убийстве с 2015 года. Он был объявлен в розыск полицией Новокузнецка Кемеровской области. При нем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края.

"Сведения о событии внесено в единый реестр досудебных расследований Деснянского управления полиции. Начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15-ти лет лишения свободы", – сказано в сообщении на сайте украинского МВД.