Секретная миссия Лукашенко в Киеве

Президенты Белоруссии и Украины побеседуют с глазу на глаз в Киеве. Александр Лукашенко прибывает с визитом к ближайшим соседям. Сопровождает белорусского лидера представительная делегация, которая поработает с украинскими коллегами над экономическими вопросами. Но самые важные темы главы государств обсудят в приватных беседах.

Проблем, которые предстоит обсудить Лукашенко и Порошенко, немало. Одна из важных заявленных политических тем – минские соглашения, которые Киевом не выполняются. И у Лукашенко, по мнению аналитиков, есть особые причины беспокоиться по этому поводу.

Саммит "нормандской четверки", который прошел в Минске 11-12 февраля 2015 года и где были заключены минские соглашения по деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, стал звездным политическим часом Лукашенко, напоминает RT. Белорусский лидер в одночасье превратился из "последнего диктатора Европы" едва ли не в главного миротворца Старого Света, а Минск стал постоянной площадкой для переговоров по Украине.

Теперь же Лукашенко может лишиться этого статуса – из-за того, что украинская сторона соглашения не выполняет. Мириться с этим белорусский лидер не готов. "В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации на Украине. По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись. Но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", – заявил недавно Александр Григорьевич.

Лидеру вторят в белорусском МИДе: там готовят новые идеи, чтобы придать импульс минским договоренностям. Сам же Лукашенко еще весной предложил, чтобы Белоруссия "взяла на себя основную ответственность по обеспечению жесткого контроля" на российско-украинской границе. По мнению экспертов, очевидно, что в ходе визита в Киев президент Белоруссии постарается опять заработать политические очки в роли миротворца на востоке Украины.

Официальная цель поездки – Украинско-белорусский экономический форум. По словам аналитиков, экономическим отношениям двух стран не мешает, что их руководство ориентируется на различные геополитические объединения: официальный Минск – на ЕАЭС, Киев – на Евросоюз. "Скорее наоборот, экономически страны дополняют друг друга. Для Белоруссии Украина – второй по значимости торговый партнер после России. А для Украины Белоруссия критически важна по целому ряду пунктов – от поставок ГСМ для украинской армии до совместных разработок оружия и военной техники", – цитирует RT эксперта гражданской кампании "Наш дом" Светлану Гречулину.

Конечно же, и Петр Порошенко попытается извлечь из встречи с белорусским коллегой максимальные политические дивиденды. Эксперты отмечают, что для президента Украины принципиально важно, чтобы Лукашенко публично заявил жителям страны: назначенные на сентябрь российско-белорусские военные учения "Запад-2017" не станут прикрытием российской агрессии на Украине (такие опасения очень популярны в среде украинских политологов). Еще одна важная задача визита белорусского президента, по мнению экспертов, – успокоить ту часть украинской элиты, которую слишком волнует близость отношений Белоруссии и России.