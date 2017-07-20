Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни

Российская столица стала первой в Европе по темпам прироста продолжительности жизни. Позитивную динамику в жизни москвичей оценила Всемирная организация здравоохранения.

Продолжительность жизни в Москве за пять лет выросла на три года. Таких показателей удалось добиться благодаря снижению смертности от болезней системы кровообращения – пациентам оказывается быстрая и современная помощь. Кроме того, столица занимает первые места по скорости приезда медицинских служб: на места ДТП скорая помощь в среднем прибывает за восемь минут, против 10-15 минут в других странах.

"У нас за последние пять лет снизилась смертность от ишемической болезни сердца на 33%. Сегодня работает сеть из 28 сосудистых центров, а время от двери пациента до его доставки на место госпитализации сократилось на 40 минут", – рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Все это принималось во внимание экспертами ВОЗ, которые сравнили ситуацию в различных европейских городах на совещании в британском Дареме 112-13 июля. В числе участников были как действующие, так и бывшие министры здравоохранения стран Европы. Они обсуждали перспективы развития национальных систем здравоохранения до 2030 года.

"Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала лидером по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за пять лет она увеличилась с 74,5 лет до 77,2 лет. Раньше такого рейтинга не было, смотрели общие показатели", – сказал Мелик-Гусейнов. Он добавил, что улучшились и показатели по выявлению новообразований на ранней стадии в сфере онкологических заболеваний – за пять лет с 52,1% до 55,2%.

По словам эксперта, ВОЗ отметила и работу Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС. Она, по мнению специалистов, позволила существенно приблизить помощь к пациенту.

Столичным властям приятно получить высокую оценку работы системы здравоохранения, отреагировал на приятное известие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Леонид Печатников выразил надежду, что к 2020 году средняя продолжительность жизни москвичей достигнет 80 лет.