Россияне стали реже умирать от алкоголя

Смертность от алкоголя в России заметно снизилась. А вот самые "выпивающие" регионы страны все те же: Магаданская область, Сахалин, Коми и Москва.

Реклама спиртного в российских СМИ запрещена уже пять лет, и за это время объем выпитого алкоголя в пересчете на каждого жителя страны заметно уменьшился. Однако он все еще выше определенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава, с 2012 по 2016-й количество употребляемого алкоголя снизилось с 12,4 до 10,3 литра в год на каждого жителя России. Тем не менее даже такой объем все еще примерно на 25% превышает нормы, установленные ВОЗ. Упала вдвое и смертность от спиртного: до 5,6 случая на 100 тысяч россиян.

По данным ВОЗ, ежегодно от алкоголя в мире умирают 3,3 миллиона человек, что составляет почти 6% от всех смертных случаев. Здесь Россия заметно улучшила свои показатели. Министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждает, что употребление спиртного в стране сократилось на 13,5%.

По данным Роспотребнадзора, больше всего выпивают в Магаданской области, на Сахалине, в Коми и Москве. Самыми "трезвыми" регионами России остаются Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.