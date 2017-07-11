Организатор покушения на Путина сделал заявление

Осужденный в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин обратился к российскому лидеру с просьбой о помиловании. Он раскаивается в том, что не обратился в полицию для предотвращения преступления.

В администрацию колонии строгого режима №26 в поселке Спиридоновка Волжского района Самарской области поступило ходатайство 33-летнего гражданина Казахстана Ильи Пьянзина о досрочном освобождении. Через два месяца, которые потребовались на проверку заявления и его утверждение руководством исправительного учреждения, документ вместе с характеристикой осужденного поступил в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области.

Заявление адресовано непосредственно главе государства Владимиру Путину. "Преступление было направлено против Вас, поэтому и обратиться я решил к Вам лично", – приводит "Коммерсантъ" текст ходатайства. Пьянзин заверил, что участником заговора по подготовке покушения на российского лидера стал случайно, попав под влияние приятелей.

По словам заключенного, его использовали втемную, а когда открылась правда, отступить он уже не смог. "Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", – отметил Пьянзин.

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осуждённый в 2013 году на 10 лет за подготовку покушения на Владимира Путина, раскаивается. pic.twitter.com/mS2KMzXk1J — Жека Ботвиник (@IpT93) 11 июля 2017 г.

В колонии осужденный стал внимательно следить за внешней и внутренней политикой Путина и понял, что разделяет его позиции. Он с гордостью сообщил, что передал в фонд помощи детям Донецкой и Луганской народных республик несколько зарплат, полученных за работу закройщика одежды для спецконтингента ИК-26.

О подаче ходатайства Ильей Пьянзиным рассказала его жена Марина. Она пообещала, что в случае освобождения супруга встретит его дома и поможет адаптироваться.

Напомним, в феврале 2012 года Адам Осмаев и Илья Пьянзин оказались в одесском СИЗО по обвинению в подготовке теракта, после того как их сообщник Руслан Мадаев погиб от взрыва самодельной бомбы. Пьянзина экстрадировали в Россию, где он заключил соглашение о досудебном сотрудничестве, признал вину и был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

Осмаев остался на Украине, где в 2014 году с него сняли обвинения в терроризме. За незаконный оборот оружия он был приговорен к двум годам, девяти месяцам и 14 дням заключения – ровно столько он уже провел в СИЗО. После выхода на свободу Осмаев примкнул к орудующим на территории Донбасса украинским силовикам. В начале июня он был серьезно ранен в центре Киева.