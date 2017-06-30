В столичных аэропортах задержано свыше 200 рейсов

В московских аэропортах вечером 30 июня было задержано более 200 рейсов. Воздушные гавани работают с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержано 111 рейсов, в Домодедово – 104 рейса (шесть отменено), во Внуково – два рейса (один отменен). Изменений в расписании аэропорта Жуковский нет.