В ФСБ рассказали о задержании российских пограничников на Украине

В Федеральной службе безопасности прокомментировали задержание двух российских пограничников на Украине. В ведомстве заявили, что военные сбились с маршрута.

"В ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", – сообщили в ФСБ. Для возвращения солдат на родину задействованы возможности погранпредставителей, передает RT.

Напомним, портал EG.ru сообщал, что двое российских военнослужащих были арестованы на Украине. Задержанные сообщили, что выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, уточняет Lenta.ru.