На МЦК остановлено движение из-за упавшего дерева

В столице во время урагана произошел сбой в движении поездов на Московском центральном кольце. Составы перестали ходить по часовой стрелке из-за упавшего дерева.
"Просим пассажиров пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки или альтернативными видами транспорта", – сообщили в пресс-службе перевозчика. На месте происшествия работают специалисты.
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