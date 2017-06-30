МЧС экстренно предупредило москвичей о шторме

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре, которые ожидаются в Москве в ближайшие часы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся днем и вечером 30 июня, а также ночью 1 июня, сообщает RT. Возможно поражение молниями объектов, не оборудованных специальной защитой. Также вероятны повреждения кровель и остекления жилых и нежилых зданий, линий электропередачи.