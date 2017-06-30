Триумф пса на концерте симфонического оркестра
Невозмутимый лабрадор вышел на середину сцены, немного постоял возле одного из скрипачей, после чего улегся у него в ногах. Незваный гость рассмешил оркестр, но не отвлек его от исполнения Симфонии №4 Феликса Мендельсона. "Самый умилительный момент в мире классической музыки", – написал в соцсети Twitter турецкий пианист Фазыл Сай, участвовавший в концерте.
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