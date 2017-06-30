Триумф пса на концерте симфонического оркестра

Во время выступления Венского камерного оркестра в Эфесе на сцену вышел лабрадор. Зал развеселился и начал громко аплодировать псу.

Невозмутимый лабрадор вышел на середину сцены, немного постоял возле одного из скрипачей, после чего улегся у него в ногах. Незваный гость рассмешил оркестр, но не отвлек его от исполнения Симфонии №4 Феликса Мендельсона. "Самый умилительный момент в мире классической музыки", – написал в соцсети Twitter турецкий пианист Фазыл Сай, участвовавший в концерте.