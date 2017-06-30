Ужесточение норм авиабезопасности в США коснется двух аэропортов Москвы

США ужесточили требования к воздушной безопасности. Усиленные меры контроля затронут авиакомпании, которые выполняют прямые рейсы в Америку. В России это Домодедово и Шереметьево, пишет газета "Известия".

Новые нормы коснутся 280 аэропортов в 105 странах мира: они должны будут усовершенствовать досмотр пассажиров и электронных устройств при помощи технических средств. Кроме того, американские правила требуют более жестких мер безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания.