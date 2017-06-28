В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов

Столичные правоохранители обнаружили садистский притон в доме на Кутузовском проспекте, где долгое время проживал советский лидер Леонид Брежнев. Злоумышленник в одной из квартир долгое время истязал девушку, пока ей не удалось сбежать.

Пострадавшая обратилась в полицию еще в апреле 2017 года. Она сообщила, что злоумышленник подсыпал ей в алкоголь неизвестное вещество, а позже издевался над ней и насиловал ее в течение нескольких дней. Стражам порядка удалось задержать предполагаемого преступника только 27 июня, проводится расследование, передает "Московский комсомолец".