Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Общество

Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку

Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Roessler
Больше 200 берлинских стражей порядка, прибывших в Гамбург для обеспечения безопасности на саммите G20, были отправлены обратно после неприличного мероприятия. В руководстве полиции подтвердили факт произошедшего, отметив, что правоохранителям было скучно.
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Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Для обеспечения безопасности участников больше 200 сотрудников полиции были заранее командированы туда из всех регионов Германии.

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Почти десять свободных дней надо было чем-то себя занимать, и бравые немецкие парни решили погулять на всю катушку. Вскоре о немецких правоохранителях заговорили все мировые СМИ.

Такая популярность не понравилась полицейскому руководству. По данным Inquirer.net, 220 командированных были преждевременно отправлены восвояси. 

Казалось бы, ничего особенного – молодые люди отмечали дни рождения коллег. Вечеринка проходила примерно в 70 километрах к северу от Гамбурга, на изолированной территории – в контейнерном городке для стражей порядка.

И все бы ничего, но одни были замечены справляющими нужду около заборов, другие – занимающимися сексом. Сотрудница правоохранительных органов танцевала на столе в халате с пистолетом в руке, а офицер из Берлина подрался с коллегой из другого города. 

Представитель столичной полиции подтвердил факт произошедшего, отметив, что подобное поведение недопустимо. "Им было скучно. Там не было телевизора", – передает DW.

"Под формой прячутся обычные люди. У нас в специальном отряде работают по большей части молодые люди, которые несут большую ответственность в рабочее время. Эти молодые коллеги работают очень профессионально", – говорится в заявлении берлинской полиции.

 

Всего в охране саммита примут участие около четырех тысяч стражей порядка. Так что активно веселящихся среди них не так уж и много – всего лишь каждый 20-й. 

Автор: Татьяна Туманова28 июня 2017, 17:52

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