Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Для обеспечения безопасности участников больше 200 сотрудников полиции были заранее командированы туда из всех регионов Германии.
Почти десять свободных дней надо было чем-то себя занимать, и бравые немецкие парни решили погулять на всю катушку. Вскоре о немецких правоохранителях заговорили все мировые СМИ.
Такая популярность не понравилась полицейскому руководству. По данным Inquirer.net, 220 командированных были преждевременно отправлены восвояси.
Казалось бы, ничего особенного – молодые люди отмечали дни рождения коллег. Вечеринка проходила примерно в 70 километрах к северу от Гамбурга, на изолированной территории – в контейнерном городке для стражей порядка.
И все бы ничего, но одни были замечены справляющими нужду около заборов, другие – занимающимися сексом. Сотрудница правоохранительных органов танцевала на столе в халате с пистолетом в руке, а офицер из Берлина подрался с коллегой из другого города.
Представитель столичной полиции подтвердил факт произошедшего, отметив, что подобное поведение недопустимо. "Им было скучно. Там не было телевизора", – передает DW.
"Под формой прячутся обычные люди. У нас в специальном отряде работают по большей части молодые люди, которые несут большую ответственность в рабочее время. Эти молодые коллеги работают очень профессионально", – говорится в заявлении берлинской полиции.
Всего в охране саммита примут участие около четырех тысяч стражей порядка. Так что активно веселящихся среди них не так уж и много – всего лишь каждый 20-й.
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