Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка Конфедераций
Фотографию двух стройных девушек опубликовал в социальной сети Instagram пользователь matvei2best. За день с момента публикации снимок "лайкнули" уже более полутора тысяч человек.
"Казанские улицы в безопасности", – написал под фотографией автор снимка. "У нас в Казани и не такое увидишь", – добавил пользователь aleksn_299. "Полиция мечты, чтобы у нас такие были", – с завистью ответил им подписчик под ником zvdpenza.
Отметим, что фотография была сделана в центре Казани. Во время проведения матчей Кубка конфедераций за порядком на улицах города следят более восьми тысяч полицейских, среди которых есть и девушки.
Ваша коллега из полиции������ Бразилии желает вам отличной пятницы�� Всегда рад вашим селфи ��, и не забудь *⃣✔ставь �� ________________________________ *⃣✔отмечай друзей�� _________________ *⃣✔посмотри нас в ВКонтакте -vk.com/mypolice ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ #mypolice #полиция #мвд #полицияроссии #мвдроссии #cops #instacops #instapolice #служба #служуроссии #ппсп #гибдд #участковый #нашаслужбаиопаснаитрудна #ууп #экц #криминалист #дежурство #СОГ #гнр #следователь #дознаватель #дознание #пдн #следствие #девушкивформе #мужчинывформе #ввмвдроссии #работаонатакая
Добавим, что в России девушки-полицейские регулярно становятся объектом внимания как у пользователей соцсетей, так и у журналистов. Примечательно, что иногда о них становится известно в контексте съемок в порнофильмах.
Например, в марте 2017 года сотрудницу подмосковной полиции из управления МВД "Орехово-Зуевское" уволили из правоохранительных органов за ее досуг в свободное от службы время. Старший сержант ППС снималась в домашнем видео в разных образах, от зайчика до мазохистки в ошейнике.
Как обычный сериал стал одним из самых высоко оцениваемых критиками и популярным у телезрителей
Президент Украины похвастался встречей с американским коллегой
Прославленная фигуристка подозрительно располнела
Певица попросила молиться за ее ребенка