Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка Конфедераций

Пользователи соцсетей восхитились стражами порядка в местах проведения матчей Кубка конфедераций. В частности, девушек в полицейской форме оценили жители Казани.

Фотографию двух стройных девушек опубликовал в социальной сети Instagram пользователь matvei2best. За день с момента публикации снимок "лайкнули" уже более полутора тысяч человек.

Публикация от Основной Профиль - @matve1best (@matvei2best) Июн 18 2017 в 11:31 PDT

"Казанские улицы в безопасности", – написал под фотографией автор снимка. "У нас в Казани и не такое увидишь", – добавил пользователь aleksn_299. "Полиция мечты, чтобы у нас такие были", – с завистью ответил им подписчик под ником zvdpenza.

Публикация от MВД России (@na_svyazi_mvd) Июн 20 2017 в 5:25 PDT

Отметим, что фотография была сделана в центре Казани. Во время проведения матчей Кубка конфедераций за порядком на улицах города следят более восьми тысяч полицейских, среди которых есть и девушки.

Добавим, что в России девушки-полицейские регулярно становятся объектом внимания как у пользователей соцсетей, так и у журналистов. Примечательно, что иногда о них становится известно в контексте съемок в порнофильмах.

Публикация от My.police (Полиция РФ) (@my.police) Июн 20 2017 в 1:21 PDT

Например, в марте 2017 года сотрудницу подмосковной полиции из управления МВД "Орехово-Зуевское" уволили из правоохранительных органов за ее досуг в свободное от службы время. Старший сержант ППС снималась в домашнем видео в разных образах, от зайчика до мазохистки в ошейнике.