Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян
Сначала он протаранил забор. Затем набросился на стражей порядка. Но после того, как на него надели наручники, мужчина сменил тактику поведения. Задержанный устроил настоящее танцевальное шоу для полицейских, сообщает паблик Mash.
Как видно на записи, инспекторы даже вывели танцора из патрульной машины, чтобы ему было где разгуляться. Станцевал он и в отделении ОВД.
Россияне с юмором отреагировали на выложенные в Сеть видео инцидента. "Поржал от души", "Штанишки атас", "Скиньте музыку", – пишут пользователи.
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