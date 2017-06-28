ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Вся история Земли за одну минуту (видео)

Фото: nasa.gov
Международная группа геологов долгое время изучала динамику тектонических плит. Воображение завело ученых на 500 миллионов лет назад.
прочитано 145 раз

"Вы даже не узнали бы Земли, если бы не знали, что это наша планета пятьсот миллионов лет назад", – прокомментировали ученые короткий научный видеоролик. На основе своих исследований они представили на суд общественности короткометражную работу, в которой за одну минуту показана тектоническая история нашей планеты от тысячи лет до пятьсот двадцати миллионов лет назад. 

Исследование было опубликовано в профильном журнале Gondwana Research. К слову, Гондвана – это название древнейшего праматерика Земли, который потом раскололся на несколько частей из-за движения тектонических плит.

Автор: Алексей Минин28 июня 2017, 09:15

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