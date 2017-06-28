Вся история Земли за одну минуту (видео)
"Вы даже не узнали бы Земли, если бы не знали, что это наша планета пятьсот миллионов лет назад", – прокомментировали ученые короткий научный видеоролик. На основе своих исследований они представили на суд общественности короткометражную работу, в которой за одну минуту показана тектоническая история нашей планеты от тысячи лет до пятьсот двадцати миллионов лет назад.
Исследование было опубликовано в профильном журнале Gondwana Research. К слову, Гондвана – это название древнейшего праматерика Земли, который потом раскололся на несколько частей из-за движения тектонических плит.
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