В Москву пришла теплая и солнечная погода

В столице в среду, 28 июня, будет тепло и солнечно. Как рассказали в центре погоды "Фобос", столбики термометров в мегаполисе покажут до +23 градусов, в Подмосковье может потеплеть до +24 градусов, пишет газета "Известия".

Осадков в в столице не ожидается. Ветер западный, с порывами до семи метров в секунду.