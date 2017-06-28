В Москву пришла теплая и солнечная погода

В столице в среду, 28 июня, будет тепло и солнечно. Как рассказали в центре погоды "Фобос", столбики термометров в мегаполисе покажут до +23 градусов, в Подмосковье может потеплеть до +24 градусов, пишет газета "Известия".
Осадков в в столице не ожидается. Ветер западный, с порывами до семи метров в секунду.
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