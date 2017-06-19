Пассажира Turkish Airlines побили в самолете

Пассажира Turkish Airlines избили на борту самолета в лондонском аэропорту Хитроу. После этого его сняли с рейса, чтобы депортировать из Великобритании.

Пассажира Turkish Airlines, собиравшегося отправиться в Стамбул, неожиданно взяли в оборот представители миграционной службы Великобритании. Уроженца Афганистана скрутили прямо в кресле, несколько раз ударив его по лицу.

"Перед отправлением на борт лайнера поднялся мужчина, который, судя по всему, был сотрудником британской миграционной службы", – сообщает Daily Mail.



По словам очевидцев, несчастный уверял, что на родине ему угрожает опасность, но был насильно выведен из самолета. Остальных пассажиров поразило случившееся – некоторые даже плакали.

Отдельные случаи депортации ведомство не комментирует, отметили силовики. Однако если кто-либо находится в Великобритании незаконно и не желает добровольно покинуть страну, правоохранители оставляют за собой право применить к нарушителю все возможные меры.