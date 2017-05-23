Киев принудил к бегству в Россию более миллиона украинцев

После начала политического кризиса и в связи с гражданским противостоянием на Украине российскую границу в одну сторону пересекли более миллиона человек. В действительности украинцев в России значительно больше.

С началом кризиса российскую границу пересекли более миллиона украинцев. И это только по официальным данным. На самом деле в России сейчас существенно больше обладателей синих паспортов, считает единоросс Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Мы знаем, что с территории Украины в Россию уехали и не выехали обратно более миллиона человек. Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше", – приводит слова Затулина ТАСС. "Эти граждане Украины, оставаясь в России, не могут получить вид на жительство или гражданство", – уточнил парламентарий.

Лояльно настроенные к России граждане Украины пришлись не ко двору нового украинского правительства, пришедшего к власти в том числе благодаря русофобской риторике. Страна, насчитывающая после распада Советского Союза 52 миллиона жителей, за все время своей независимости потеряла более десяти миллионов. По неофициальным данным, к потерям следует добавить еще от пяти до восьми миллионов украинцев, уехавших после государственного переворота 2014 года. Это без учета Крыма и полыхающего Донбасса, где проживают еще около пяти миллионов человек.

Затулин отметил, что миграционная служба впала в состояние кризиса "в связи с огромным потоком беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей на территории России". По словам депутата, не все они смогли легализоваться на новом месте жительства и получить гражданство.

Ранее внесенный в Госдуму законопроект Затулина и Поклонской, упрощающий получение российского гражданства "по праву почвы" рожденных в СССР или их потомков, не нашел понимания в государственном правовом управлении администрации президента. Авторы полагают, что причина отрицательного отзыва на инициативу – "надуманная".

"Например, то, что мы своим законопроектом якобы разрушаем систему выдачи разрешений на временное проживание. Хотя для носителя русского языка никакого разрешения для временного проживания уже не требуется", – объяснил Константин Затулин.