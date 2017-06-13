7 факторов стресса и методы борьбы с ним

Сто лет назад люди читали всего 50 книг за всю жизнь. Сейчас мы сталкиваемся с информационной передозировкой. Если в 2007 году мы употребляли 100 500 слов в день, то сегодня эта цифра выросла до 178 570. Индустриализация и автоматизация должны были уменьшить нагрузку и высвободить время, но мы наоборот стали заложниками технологий, забот, уведомлений и социальных сетей. Мы думаем во время работы об отдыхе, во время отдыха – о работе.

Мы часто недовольны собой. Кажется, что жизнь проходит мимо, в то время как условная Маша из соцсетей живет счастливой и полной жизнью. Растет стресс. Мы набираем лишний вес или компенсируем стресс вредными привычками.

Как бороться со стрессом Dni.Ru рассказал интернет-маркетолог Роман Рыбальченко.

Фактор 1: Уведомления и отвлекающие звонки

Когда вы продуктивно работаете, то находитесь в определенном потоке информации. Если погружение глубокое, то возникает ощущение "потока", состояние полной поглощенности деятельностью, когда все остальное отступает на задний план, а удовольствие от процесса настолько велико, что люди готовы платить только за то, чтобы заниматься этим.

Каждый отвлекающий звонок, уведомление или назойливый коллега выводят из этого состояния. Как только вы опять настраиваетесь на работу – сразу же происходит отвлечение. И вы просто не можете вернуться в прежний поток, как раньше. Или тратите время и силы на погружение. Говорят, нужно 15 минут, чтобы снова сконцентрироваться. Растет раздражительность и недовольство.

Решение: посадить уведомления на диету

Отключите все или почти все уведомления на телефоне. Можете оставить только те, которые действительно важны.

Включите беззвучный режим на телефоне. Можете оставить вибрацию. Иногда можно предупредить близких и отключить даже виброрежим, а также положить телефон экраном вниз. Ничего страшного, если вы ответите на звонок через полчаса, или зайдете в социальные сети, чтобы посмотреть, кто лайкнул вашу фотографию, самостоятельно в перерыве, без уведомлений.

Фактор 2: Переключение между задачами

Каждый день у вас есть определенное количество "мыслетоплива" – ресурса, позволяющего принимать решения и думать. Запасы "мыслетоплива" ограничены. Есть разница – на свежую голову выполнять задание за пятнадцать минут или в уставшем состоянии пытаться понять, что же надо делать. Когда "мыслетопливо" заканчивается, начинается период "тупления", затрудняется работа с элементарными вещами. Или вы можете делать рутинные вещи, но уже не хватает сил на принятие решений или творческую работу.

Где вы теряете "мыслетопливо"? Один из воров – неправильное переключение между задачами. Когда вы еще не закончили предыдущую задачу и начали делать новую. И как только начали делать новую, появляется еще одна и еще одна. И как тут не запаниковать и не сокрушаться о нехватке времени? В итоге продуктивность падает, и вы не можете полностью выполнить свой план.



Решение: техника Pomodoro

Методика так называется, потому что автор в качестве таймера использовал кухонный будильник в виде помидора. Как она работает?

Заранее составляете себе письменный список задач, которые необходимо выполнить. Вы делаете это для того, чтобы не держать все в голове и знать порядок.

Со списком задач заводите себе таймер на 25 минут концентрированной работы (не отвлекаясь на социальные сети, людей, звонки). Можете прямо всем так и сказать: "Позже, у меня помидор".

После каждого "помидора" – пять минут отдыха. Даже если кажется, что "еще минутка" – остановитесь и смените обстановку (разомнитесь, сделайте чай).

После четырех таких помидоров нужно отдохнуть полчаса.

За 5-6 "помидоров" в день (3,5 часа) можно сделать все то, что растягивалось на целый день. Таким способом появляется структура времени – есть время отдыха, а есть время для концентрированной нагрузки. В результате можно успеть больше и не тратить много времени, чтобы вернуться в задачу.





Фактор 3: Область забот больше области влияния

Есть такие понятия как область забот и область влияния. Область забот – это те вещи, которые мы не можем контролировать и влиять на них (курс валют, политическая ситуация, новости о войнах и катаклизмах). Область влияния – это все, на что вы можете повлиять (работа, саморазвитие, благоустройство квартиры).

Решение: расширить область влияния, уменьшить область забот

Зачем переживать о вещах, на которые не можешь влиять? Не читайте новости, не интересуйтесь политикой, не следите за курсом валют – важные новости расскажут окружающие. Фокусируйтесь на круге влияния – расширяйте его, постепенно решая более сложные задачи. Сначала наводите порядок дома, потом на лестничной площадке, потом переходите к дому, району и так далее. В результате – меньше волнения, больше уверенности в своих силах.

Фактор 4: Страх не соответствовать или пропустить

Лента новостей в социальных сетях создает идеальную картину жизни других людей. И вы думаете: "Все такие классные и успешные, а вот я…" Появляются мысли о том, что ваша жизнь неполноценна. Дело в том, что многие пытаются казаться, а не быть.

Решение: здоровый скептицизм

Самый лучший способ — общаться вживую и задавать вопросы, как оно на самом деле. Ведь многие транслируют в социальные сети идеальный отдых и только наедине могут рассказать о сложностях и проблемах. Таким образом вы разрушаете собственные иллюзии по поводу других людей. Меньше сравниваете себя с остальными и двигаетесь в своем направлении.

Фактор 5: Спешка

Вы пытаетесь везде успеть – на встречу с друзьями, на работу, домой. Торопитесь жить – надо все быстрее и быстрее. В результате: внутреннее напряжение и груз нерешенных проблем. Вы не можете выбраться из круговорота и полностью наслаждаться жизнью здесь и сейчас.

Решение: медитация

10 дней молчания и полного отключения от внешнего мира. В городе можно спокойно медитировать и в обычных жизненных ситуациях – например, в транспорте или дома. Отпускаете свои мысли и расслабляетесь. С помощью медитации улучшается качество сна, приходит переосмысление прошлого, незакрытых проблем и переживаний.

Фактор 6: Мало времени наедине с собой

Вы постоянно окружены людьми – на работе, дома, в общественном транспорте. Вспомните, когда в последний раз вы оставались наедине со своими мыслями? Важно отключаться от внешнего мира и выделять время на познание себя. На общение с людьми вы тратите энергию, а когда вы в одиночестве – это возможность перезарядиться. Когда вы слушаете себя, то понимаете свои возможности и желания.

Решение: циклические виды спорта, боевые искусства.

Рекомендуется выбрать такой вид активности, где вы занимаетесь индивидуально или по минимуму отвлекаетесь на других людей. Это могут быть циклические виды спорта – бег, плавание, велоспорт. Неплохо помогают боевые искусства.

Фактор 7: Заброшенные нерешенные проблемы

Самые типичные – проблемы со здоровьем. Например, болит спина, и вы мучаетесь неделями. А могли бы сразу решить проблему – пойти на массаж или поменять матрас. Также и с душевными проблемами. В нашем менталитете не принято ходить к психоаналитикам и признаваться в этом. Мы придумываем много отговорок – дорого, это не поможет, само пройдет. Многие обращаются к друзьям и родным за советом. Но это не дает долгосрочного и качественного эффекта.

Решение: вовремя диагностировать и "лечить"

Обращайтесь к специалисту. Хороший врач подскажет, как улучшить физическое здоровье, а хороший психоаналитик поможет осознать проблему, поменять отношение, и, наконец, разобраться с ней. Лучше потратить время на решение проблемы сейчас, чем потом постоянно находится в стрессе.