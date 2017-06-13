В Москву раньше времени придет осень
На протяжении всей недели москвичей ждет "по-осеннему дождливая и пасмурная" погода, передает РИАМО со ссылкой на центр "Фобос". Уже в ночь на среду, 14 июня, ожидается понижение температуры воздуха до +8...+13. Днем термометр покажет +13...+18, дожди в столице сохранятся.
Холоднее всего будет в четверг, 15 июня. Ночью ожидается +5...+10, днем – +9...+14. Специалисты подчеркнули, что такие показатели соответствуют климатической норме конца сентября.
"В пятницу погода пойдет на улучшение", – заверили в метеорологическом центре. "Ночью – +3...+8, местами дождь. Днем в основном солнечно, без осадков, +16...+21", – уточнили синоптики.
Они добавили, что в выходные местами пройдут дожди, а температура придет в соответствие с климатической нормой. Столбики термометров поднимутся до +20...+22.
День априори становится провальным, когда ты выпрямляешь волосы час, а на улице, оказывается, ДОЖДЬ.— Паша (@pashaurgant) 8 июня 2017 г.
Между тем в Гидрометцентре России 13 июня объявили желтый уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и дождя. "Погода потенциально опасна", – сообщается на сайте организации. Температура воздуха составит +14...+19.
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