Почему верующих просят не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца

Очередь паломников, ожидающих возможности приблизиться к мощам Николая Чудотворца, выставленным в Храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины в восемь километров – занимать ее нужно уже у станции метро "Спортивная". Расчетное время ожидания составляет уже 13-14 часов.

Огромное число паломников не отпугивает новых верующих, поэтому очередь продолжает увеличиваться. "Ее начало находится уже возле станции метро "Спортивная" и отодвигается все дальше – в сторону Лужников и Воробьевых гор", – цитирует РИА Новости руководителя пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя Николая Марию Коровину.

Организаторы отмечают, что из регионов прибыло огромное число паломников. Только 10 июня было зарегистрировано 360 автобусов, из которых 262 уже прибыли. Тем, у кого есть такая возможность, было рекомендовано перенести свой поход к мощам на более удобное время.

"Мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни"

О том, как попытаться вычислить более подходящее время для поклонения святыне рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. "Очевидно, что в выходные и при хорошей погоде людей приходит больше, впрочем, в дождь количество паломников катастрофически не уменьшается. Такое проявление готовности стоять до конца, наша русская черта", – заметил он в интервью Russia Today.

"При довольно большом опыте организации паломничества, кроме каких-то самых очевидных условий, связанных с погодой, всё остальное очень сложно прогнозировать. Почему-то в какой-то день приходит очень много народа, а в такой же день через неделю — на десять тысяч меньше. Чем это объясняется, сложно сказать", – рассказал он.



"Есть общие рекомендации практического порядка: брать с собой головной убор, воду, удобную обувь и набраться терпения. Я бы не стал предлагать какие-то конкретные действия. Главное – успеть приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца", – добавил Александр Волков.

