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Общество

12-летняя девочка приняла роды у матери

Фото: facebook.com/nikkismith9614
Джесси Дэллапена приняла роды у своей матери. Девочка долго просила разрешения присутствовать при этом процессе, и Деде Каррэуэй дала согласие.
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Доктор Вольтер Вулф заявил родителям 12-летней девочки, что их идея безумна, но все же поддался на уговоры, передает Daily Mail. Джесси не просто присутствовала на родах – вместе с акушером она приняла ребенка и даже перерезала пуповину.

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Судя по выражению лица подростка, ожидания не совпали с реальностью. Джесси боялась "что-нибудь испортить" в процессе. "Прежде я играла в доктора, но это совсем другое. Это перевернуло мою жизнь", – заявила она.

Школьница добавила, что была бы рада снова принять роды у матери, но та больше не хочет детей. Девочка решила стать акушером. "Я буду усердно учиться и работать, в этом найду свой путь", – цитирует Джесси ABC News.

Появление младенца снял на камеру Зак Каррэуэй, который опубликовал фото в соцсети Facebook. "Эта 12-летняя девочка помогла принять братика, и эмоции на ее лице слишком изумительны, чтобы ими не поделиться! Ты суперзвезда, Джесси!" – написала подруга семьи Никки Смит. "Поздравляю, Зак!" – добавила она. За неделю ее сообщение набрало 223 тысячи лайков и 195 тысяч репостов.

Примечательно, что пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни назвали присутствие на родах полезным опытом для девочки, а другие уверены: это могло травмировать ее психику. "Конечно, каждому свое, но я бы не хотела, чтобы мой ребенок смотрел на меня или трогал мое тело, когда оно разрывается от родов", – написала в Facebook Ташина Люмли.

Автор: Константин Улюкаев13 июня 2017, 09:11

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