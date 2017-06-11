Роналду стал отцом близнецов
О прибавлении в семействе Роналду сообщил источник, близкий к футболисту. Сам спортсмен пока никак не высказывался по поводу радостного события.
По некоторым данным, роды прошли 8 июня. Известно, что Роналду уже выбрал имена для близнецов. Мальчика он назвал Матео, а девочку – Евой, передает телеканал SIC.
Поклонники в социальных сетях уже начали поздравлять футболиста с прибавлением. Официальные представители спортсмена отказываются от комментариев на эту тему. Не исключено, что Роналду объявит о радостном событии в социальной сети Instagram.
Напомним, Криштиану Роналду стал отцом в 2010 году. Суррогатная мать родила ему сына, которого он назвал Криштиану-младший.
Как писали Dni.Ru, слухи о том, что Роналду готовится снова стать отцом, появились после публикации в социальной сети необычного снимка. Роналду запечатлели вместе с возлюбленной, у которой поклонники заметили округлившийся живот.
Известно, что возлюбленная именитого футболиста – не актриса, не модель и даже не дочь миллиардера. Невеста капитана сборной Португалии, 22-летняя Родригес, работала обычной продавщицей в магазине одежды Gucci.
По словам осведомленных фанатов, Роналду уже познакомил девушку со своей матерью. Новая подруга футболиста ей очень приглянулась.
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