Путин сломал ключицу после подножки священника

Финские СМИ рассказали подробности происшествия, которое случилось с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году. Тогда архиепископ сломал будущему главе государства ключицу во время игры в футбол.

В 1992 году Владимир Путин занимал должность губернатора Санкт-Петербурга. Вместе со своей делегацией он приехал в город-побратим Турку (Финляндия). В ходе развлекательной части программы чиновники решили сыграть в футбол вместе с представителями финской делегации.

Капитаном российской команды был, конечно же, будущий президент России. В команде соперников играли архиепископ Йон Викстрем, тогдашний мэр Турку Юхани Леппя и другие, пишет финское издание Yle.

"Путин, конечно, играл в нападении. Он всегда любил забивать голы", – отметил один из участников матча Леппя. Матч прошел в очень интенсивном режиме, так как обе команды были настроены на победу. В какой-то момент на поле столкнулись Путин и архиепископ.

"Викстрем, видимо, случайно подставил подножку Путину, тот упал и, как выяснилось позже, сломал себе ключицу", – вспоминает Леппя. Только на следующее утро будущий президент России пожаловался на сильную боль в плече. При этом Леппя не помнит, ходил ли будущий президент к врачу в Турку сразу после случившегося. На следующий день вся делегация вернулась в Санкт-Петербург.

По всей видимости, данная травма все-таки не прошла бесследно и повлияла на своеобразную походку Путина. "Я как-то беседовал с нашими спортивными врачами, и мы случайно заговорили о походке Путина. Когда я рассказал им о произошедшем, они с уверенностью сказали, что он ходит чуть-чуть правым плечом вперед именно из-за травмы ключицы. Я раньше думал, возможно, это из-за дзюдо, но врачи считают иначе", – рассказал бывший мэр Турку.