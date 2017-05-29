Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным

Политические эксперты говорят об окончании провальной политики изоляции России, но прогнозируют попытки Эммануэля Макрона проверить Владимира Путина на стойкость. Однако пышность Версаля может смутить только того, у кого нет своего Эрмитажа.

По прогнозам аналитиков, от этой встречи не стоит ожидать решений, которые одним махом развернут европейскую политику в выгодном для России направлении. Вероятно, лидеры двух стран обсудят взаимодействие Москвы и "Большой семерки" и наметят канву развития российско-французских отношений.

На результаты этой беседы обратят внимание и в Вашингтоне: эксперты сделают свои выводы и представят рекомендации в Белый дом. "Это может стать самым серьезным испытанием для Макрона. По итогам встречи будет осуществлена "пристрелка" встречи Трампа и Путина, по крайней мере, со стороны Запада", – сообщает ABC News.

По информации France Presse, на переговорах будет поднята тема Сирии (бывшей когда-то французской колонией) и украинский вопрос: Франция является одним из гарантов безальтернативного Минского процесса, поэтому обсуждение ситуации в Донбассе кажется вполне логичным и обоснованным. Беседа о Крыме (бывшего когда-то частью Украины) не планируется.

Во время встречи на Сицилии лидеры G7 традиционно обговорили ужесточение санкций против России в случае невыполнения минских соглашений. Присутствовавший на саммите Макрон не мог не попасть под влияние общего мнения, но так и проверяются лидерские качества, в частности способность вести внешнюю политику без оглядки на коллег.



"Многим хочется закончить санкционную историю, начатую в 2014 году, но политической воли для этого недостаточно", – заявил газете "Взгляд" замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. "Приглашение главы России в Париж президентом Франции означает окончательный отказ ЕС от попыток изоляции России. Политика Обамы тихо скончалась", – уверен председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"От первой встречи не следует ожидать ничего, кроме установления системы координат, установления персональных отношений и выработки пространства отношений для диалога, который может быть установлен у России и Франции", – подчеркнул политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. "Лидеры обсудят весь спектр вопросов, накопившихся между Россией и Францией, в том числе и экономическое сотрудничество. Но, конечно, пока сохраняется режим взаимных санкций, серьезных сдвигов ждать не приходится, а Макрон пока выступает за продление ограничений. Самое важное в этом визите – сам его факт, особенно после скандала, разразившегося прошлой осенью по вине Олланда", – прокомментировал ситуацию RT старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

В целом эксперты сошлись в одном: российско-европейские связи восстановить можно только шаг за шагом. Встречу в Версале следует рассматривать как шаг к сближению, хотя особых поводов для оптимизма пока нет. С другой стороны, пессимизму тоже не место в обсуждении геополитических вопросов. Выводы можно будет сделать только по итогам российско-французской встречи на высшем уровне.

