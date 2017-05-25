Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков прокомментировал задержание террористов запрещенной в России экстремистской организации "ИГ". Он заявил, что высоко оценивает действия российских спецслужб.

По словам бывшего разведчика, сотрудники ФСБ регулярно обезвреживают террористов. Он отметил, что это "не первый и не последний случай" подобного задержания. "На самом деле, предотвращается многократно больше, чем об этом узнают российские граждане – такова специфика работы Федеральной службы безопасности", – цитирует его РИА Новости.

При этом Лев Корольков пояснил, что высокая степень оповещения граждан могла бы насторожить потенциальные объекты внимания силовиков. "Но у ФСБ опыт большой. Я высоко оцениваю действия спецслужб", – добавил он.

По мнению ветерана разведки, залогом успеха работы ФСБ являются оперативные действия относительно потенциально опасных объектов, поддерживающих или участвующих в акциях "ИГ". "Их достаточно в Центральной Азии. С некоторыми странами у нас открытые границы, переместиться туда, совершив теракт, проблем нет. Все это осложняет розыск преступников, в случае необходимости", – заключил Лев Корольков.

Тем временем другой ветеран разведки, генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников заявил, что российские спецслужбы, как правило, задерживают преступников еще на стадии подготовки к теракту, передает "Царьград". При этом он отметил, что следить за деятельностью экстремистов в России сложнее, чем в других странах, из-за большой территории государства и "прозрачной" границы с Центральной Азией.

Специалист добавил, что угроза терактов сохранится до тех пор, пока основные силы "ИГ" не будут повержены в Сирии и на Ближнем Востоке. "Террористы будут продолжать лезть на нашу территорию, продолжать попытки терактов. Поэтому у сотрудников спецслужб каждый день – как на войне, каждая ошибка может стать роковой", – считает Леонид Решетников.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в столице четырех террористов, которые готовили взрывы в общественном транспорте города. После этого они планировали отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боях на стороне террористов.