Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа
"Сначала мне показалось, что это кобра с капюшоном, но при ближайшем рассмотрении я поняла, что это две мамбы", – рассказала очевидица. "Я позвала моего мужа, чтобы он привел посмотреть на это нашего сына", – цитирует ее Daily Mail. Предположительно змеи вступили в бой из-за самки. После столкновения они расползись в разные стороны.
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