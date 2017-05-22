Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа

Жители ЮАР во время игры в гольф увидели на поле двух ядовитых змей. Их столкновение длилось около пять минут.

"Сначала мне показалось, что это кобра с капюшоном, но при ближайшем рассмотрении я поняла, что это две мамбы", – рассказала очевидица. "Я позвала моего мужа, чтобы он привел посмотреть на это нашего сына", – цитирует ее Daily Mail. Предположительно змеи вступили в бой из-за самки. После столкновения они расползись в разные стороны.