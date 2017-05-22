В Стамбуле установили мемориальную доску послу Карлову

В галерее на втором этаже российского консульства в Стамбуле была установлена мемориальная доска погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлов, передают "Аргументы и факты". В церемонии ее открытия приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, его заместитель Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак и генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев. Напомним, 19 декабря 2016 года Андрей Карлов был застрелен бывшим турецким полицейским девятью выстрелами в спину во время открытия выставки в Галерее современного искусства в центре Анкары.