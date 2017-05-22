В подмосковных электричках появятся биотуалеты и Wi-Fi

Пригородные электрички Рижского и Киевского направлений Московской железной дороги обновят в течение года. В этих поездах появятся биотуалеты и Wi-Fi, передает НСН.

Власти планируют закупать по 165 вагонов в год. К 2030 году состав парка МЖД обновится более чем наполовину. В настоящее время комфортабельные поезда ходят на Курском направлении.