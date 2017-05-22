Люди спасли умиравшую от жажды змею
Змея приняла помощь от человека, не проявив агрессии: она жадно выпила воду и уползла. Температура в пустыне Руб-эль-Хали, где было снято видео, в среднем составляет 40-50 градусов, передает Daily Mail.
Отметим, что это не единственный подобный случай. В Индии люди напоили страдавшую от жажды королевскую кобру. Как писали Dni.Ru, пресмыкающееся приползло к населенному пункту из-за нехватки воды.
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