В Москве начали отключение горячей воды

Столичные коммунальщики с 22 мая начнут отключать подачу горячей воды для подготовки системы теплоснабжения к новому отопительному сезону. Профилактические работы коснутся порядка 33 тысяч жилых домов. График их проведения в Москве опубликован на сайте ПАО МОЭК, передает НТВ.

Отключение горячей воды завершится до 25 августа 2017 года.

