В Москве начали отключение горячей воды

Столичные коммунальщики с 22 мая начнут отключать подачу горячей воды для подготовки системы теплоснабжения к новому отопительному сезону. Профилактические работы коснутся порядка 33 тысяч жилых домов. График их проведения в Москве опубликован на сайте ПАО МОЭК, передает НТВ.
Отключение горячей воды завершится до 25 августа 2017 года.
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