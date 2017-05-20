Заказчиков убийства Джона Леннона нашли в ЦРУ
Работая над материалами для книги писатель Джон Поташ заметил пугающую тенденцию – часто за какое-то время до скоропостижной кончины какой-либо знаменитости за ней устанавливалась слежка ЦРУ. Так, за Джоном Ленноном спецслужбы начали вести охоту еще в 1972 году, передает Daily Star.
Беспокойство американских "рыцарей плаща и кинжала" вызывали леворадикальные убеждения музыканта, что вкупе с его огромным влиянием на мировоззрение молодежи в США могло расцениваться как угроза национальной безопасности. Также Леннон уделял внимание феминизму, отношению властей к ирландцам, а также деятельности "черных пантер" и другим болезненным для того времени вопросам.
Усугубляла ситуацию лояльное отношение музыканта к наркотикам. В итоге американские власти могли счесть за благо ликвидировать столь опасного для умов подрастающего поколения музыканта. Масла в огонь конспирологии добавляет и поведение непосредственного исполнителя – Марка Чепмена.
Тот мог сбежать с места преступления, однако достал из кармана пальто книгу "Над пропастью во ржи" и стал дожидаться прибытия полиции. Свидетели отмечают, что он вел себя как загипнотизированный. Джон Поташ считает, что спецслужбы могли подготовить его к убийству при помощи специальных психотехник.
Писатель отмечает, что Джон Леннон стал не единственной жертвой американских спецслужб, обеспокоенных влиянием звезд на умы подростков. По его мнению, ЦРУ приложили свою руку к устранению рэпера Тупака Шакура и солисту Nirvana Курта Кобейна.
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