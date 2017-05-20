Заказчиков убийства Джона Леннона нашли в ЦРУ

Американский писатель Джон Поташ на страницах своей книги "Наркотики как оружие против нас" выдвинул шокирующую версию убийства одного из лидеров группы The Beatles Джона Леннона. По его словам, музыканта могли заказать сотрудники ЦРУ за его леворадикальные взгляды.

Работая над материалами для книги писатель Джон Поташ заметил пугающую тенденцию – часто за какое-то время до скоропостижной кончины какой-либо знаменитости за ней устанавливалась слежка ЦРУ. Так, за Джоном Ленноном спецслужбы начали вести охоту еще в 1972 году, передает Daily Star.

Беспокойство американских "рыцарей плаща и кинжала" вызывали леворадикальные убеждения музыканта, что вкупе с его огромным влиянием на мировоззрение молодежи в США могло расцениваться как угроза национальной безопасности. Также Леннон уделял внимание феминизму, отношению властей к ирландцам, а также деятельности "черных пантер" и другим болезненным для того времени вопросам.

Усугубляла ситуацию лояльное отношение музыканта к наркотикам. В итоге американские власти могли счесть за благо ликвидировать столь опасного для умов подрастающего поколения музыканта. Масла в огонь конспирологии добавляет и поведение непосредственного исполнителя – Марка Чепмена.

Тот мог сбежать с места преступления, однако достал из кармана пальто книгу "Над пропастью во ржи" и стал дожидаться прибытия полиции. Свидетели отмечают, что он вел себя как загипнотизированный. Джон Поташ считает, что спецслужбы могли подготовить его к убийству при помощи специальных психотехник.

Писатель отмечает, что Джон Леннон стал не единственной жертвой американских спецслужб, обеспокоенных влиянием звезд на умы подростков. По его мнению, ЦРУ приложили свою руку к устранению рэпера Тупака Шакура и солисту Nirvana Курта Кобейна.