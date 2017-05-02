Сотрудница ФБР отсидела два года за свадьбу с боевиком "ИГ"

В Сирии сотрудница ФБР вышла замуж за боевика запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". За связь с боевиком женщину приговорили к двум годам тюрьмы.

Как сообщили западные журналисты, переводчица из ФБР Даниэла Грин в 2014 году отправилась в Сирию, где вышла замуж за террориста "ИГ" Дэнниса Кусперта. В ведомстве установили, что супруг американки отвечал за вербовку сторонников "ИГ" через интернет.

Кроме того, он принимал участие в съемках пропагандистских видеороликов. На одной из таких записей террорист стоит перед камерой, держа в руках отрезанную человеческую голову, передает URA.RU.

Когда в ФБР начали расследование в отношении Кусперта, Грин предупредила его об этом. Однако спустя несколько недель после замужества женщина вернулась в США. Там она начала сотрудничать с американскими властями.

Грин призналась, что давала ложные показания по поводу международного терроризма. За связь с террористами сотрудница ФБР была приговорена к двум годам тюрьмы. В 2016 году женщина вышла на свободу.

По информации Пентагона, ее супруг был уничтожен в результате авиаудара в октябре 2015 года недалеко от сирийского города Ракка. В августе 2016 года появилась информация о том, что террорист жив.