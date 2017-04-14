"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" отреагировала на удар США "матерью всех бомб", который был осуществлен в Афганистане. Боевики заявили, что не заметили бомбардировку.

"ИГ" отметило, что при американском ударе крупнейшей неядерной бомбы ни один террорист не погиб, более того в рядах боевиков нет ни одного раненого. "Связанное с ИГ агентство Amaq опровергло сообщения о том, что группировка понесла потери в результате американского авиаудара бомбой Massive Ordnance Air Blast (MOAB)", – сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом информационной активности террористов.

Между тем, власти Афганистана заявили, что удар привел к гибели не менее 36 экстремистов. А министерство обороны республики отметило, что удар пришелся точно на позиции террористов и жертвах среди мирных граждан нет.

Как писали Dni.Ru, 13 апреля США впервые использовали в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, которую называют "матерью всех бомб". Снаряд был применен для уничтожения тоннелей запрещенной группировки "Исламское государство". По данным Пентагона, удар был нанесен в провинции Нангархар.

Напомним, бомба, которую Штаты применили в Афганистане была разработана еще в 2003 году и сейчас считается одним из мощнейших неядерных снарядов. Боеприпас весит порядка 9,5 тонны и предназначен для уничтожения укрепленных подземных пунктов.