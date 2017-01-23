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Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс.
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Высота 725, расположенная возле авиабазы Т-4 (гора Карат-эт-Тьяс) может стать ключевой точкой перед повторным взятием Пальмиры силами САА. Сейчас идут ожесточенные бои за вторую высоту.

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В настоящее время подразделение "Щит" обороняет район авиабазы Т-4 и расположенный рядом населенный пункт Тиас. Террористы "ИГ" несут большие потери в ходе столкновений с бойцами "Щита", передает РИА ФАН. Дополнительно сообщается о потерях с обеих сторон.

Отметим, подразделение "Щит" создано в январе 2016 года. В январе-феврале прошлого года оно впервые приняло участие в боях на севере провинции Латакия. 

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что новые разрушения в сирийской Пальмире свидетельствуют о том, что у мирового сообщества нет реальных инструментов защиты великих ценностей человечества, какими являются древние памятники, сообщает РИА Новости.

Ранее боевики "ИГ" разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире. Он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху. 

Автор: Людмила Фоканова23 января 2017, 17:56

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