России предсказали глобальный голод

"Красную книгу" российских черноземов предложили создать в Санкт-Петербургском государственном университете. Закон об охране почвы из всей России пока приняла только Москва.

В мире назрела проблема дефицита продовольствия. Даже полезные ископаемые, несмотря на активную добычу, не выбраны из недр Земли до критически низкого уровня. А вот черноземы планеты приходят в состояние, непригодное для земледелия.

"Уже к 2050 году мы достигнем критического уровня пахотной земли на душу населения, что может обернуться глобальным голодом", – считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор сельскохозяйственных наук Борис Апарин.

В России уже распахано более 70% плодородной почвы. Да и то треть уже непригодна для выращивания продовольствия: почва засолена, загрязнена тяжелыми металлами, радиоактивными элементами и нефтепродуктами. Нетронутыми остались лишь участки, принадлежащие заповедникам и музеям.

Защитой почвы на законодательном уровне пока озаботились только в Москве. На федеральном уровне действующие законы не рассматривают плодородные земли как объект, нуждающийся в особо бережном отношении.

Из всей суши планеты только 22% позволяют заниматься земледелием. Но из оборота с каждым годом выходит порядка шести миллионов гектаров плодородной земли. А всего за время своего существования человечество превратило два миллиарда гектаров пахотных земель в непригодную к ведению хозяйства бесплодную пустыню.

"Все знают про красные книги животных и растений, но при этом мало кто задумывается, что невозможно сохранить флору и фауну при отсутствии красной книги почв, ведь именно почва является их средой обитания", – считает Борис Апарин.