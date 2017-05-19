Немецкая красавица стала "пивной королевой"

Жительница Германии, 22-летняя Лена Хохштрассер стала обладательницей титула "пивной королевы". При подведении итогов конкурса были учтены как результаты зрительского голосования, так и решение жюри.

Церемония награждения "пивной королевы" прошла 19 мая 2017 года в Мюнхене, передает BR24. Студентка Лена Хохштрассер из Верхней Баварии получила 48% голосов зрителей и жюри, тем самым одолев шестерых соперниц, также прошедших в финал конкурса.

Победительница соревнований прошла своего рода обряд посвящения – ее посадили на трон, а на голову ей надели диадему. "Какая девушка не хочет поносить корону на голове?" – заявила счастлива Лена.

Финалистки на протяжении нескольких недель усердно готовились к мероприятию. В рамках конкурса девушки соревновались между собой в том, кто больше знает о пиве: накануне они изучили технологию производства хмельного напитка и запомнили все его сорта.

Отметим, что всего в конкурсе участвовали 126 жительниц Германии из разных регионов страны. Например, занявшая второе место Лина Торес Урбан приехала на мероприятие из Верхней Баварии, а бронзовый призер Йоханна Меркеншлагер – из Средней Франконии.

Напомним, в апреле 2017 года в подмосковной Барвихе на Рублевском шоссе состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017". Корону получила 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Она будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".