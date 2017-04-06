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Как зарабатывают на детях

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Myakishev
Семерых детей вернули в детский дом. Приемных родителей не устроил размер выплат от государства, и они решили избавиться от обузы. Возможно, у пары из Калининграда были вполне резонные, с их точки зрения, мотивы. Однако первое объяснение, которое приходит на ум стороннему наблюдателю: супруги пытались заработать на детях.
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Детям, однажды брошенным родителями, пришлось снова пережить ту же травму. И не одного ребенка – сразу семерых вернули приемные "папа с мамой" в детдом. Какие чувства испытывают при этом обманутые малыши, представить можно. А вот у так называемых родителей хоть что-то, интересно, шевельнулось в душе?

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Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие

Ситуация с приемными детьми – на контроле у детского омбудсмена России. Анна Кузнецова обсудила вопрос с руководителем департамента соцзащиты Москвы Владимиром Петросяном. Ребята, младшему из которых три года, а старшему – 12, оказались в столичной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face

Приемные родители свое решение объясняют тем, что при переезде в Москву семье не удалось добиться повышения региональных пособий до столичного уровня. "Им не платили московские деньги. Они хотели московские деньги получать, а платили только региональные. Но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса – вы меня извините", – приводит слова Владимира Петросяна РИА Новости. Чиновник отметил, что случаев, когда детей усыновляют ради пособий, в последнее время стало больше.

Семейство приехало в Москву из Калининграда. Столичные власти отказались оформлять его как "приемную семью", что должно было обеспечить московские выплаты. Родители получали только ежемесячные пособия в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. Между тем при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на каждого малыша.

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro

Чем руководствовались чиновники, отказывая в оформлении пособия, – вопрос отдельный, с этим разберется детский омбудсмен и ее подчиненные. А вот как могли люди, принявшие в семью семерых (!!!) детей, так легко от них отказаться? Ведь, решаясь усыновить ребят, взрослые должны были понимать, что берут ответственность за их жизнь и здоровье – не только физическое, но и моральное, психическое, сказала в интервью изданию Dni.Ru психолог Ксения Каспарова.

"Конечно, выход под опеку – это не усыновление, ребенок не берет фамилию родителей, это своего рода промежуточный вариант. Но дети этих формальностей не понимают – они ведь ищут папу и маму. Так что все равно для ребенка это очень травматичная ситуация. У любого ребенка, который оказывается в детском доме, уже есть так называемая травма брошенности, она с ним будет всю жизнь. Даже если его оставили в грудничковом возрасте, все равно это запечатлевается в его опыте, в том, как он ощущает себя. И он с этой травмой потом растет и живет", – подчеркнула Каспарова.

"А тут получается, что ребенка берут снова, а потом еще раз от него отказываются. Получается ретравматизация: эта травма, сценарий брошенности разыгрывается еще раз, усиливая вероятность того, что он снова и снова будет попадать в такие ситуации. Очень велики шансы, что таким детям сложно будет доверять окружающим людям, вообще всему миру. Будет отношение к миру, как к чему-то враждебному и нестабильному. И детям будет трудно самим выстраивать какие-то длительные отношения. Это скажется и на их способности самим создать семью", – считает эксперт.


Понятно, что содержать семерых детей в условиях столицы – при выплатах 18 тысяч на человека – непросто. Но есть же еще вещи, которые не измеряются деньгами. Детям дали надежду, они поверили, что у них есть семья, – и снова оказались в детдоме. Плохо, когда подобное происходит из-за каких-то ошибочных действий властей, органов опеки. Но гораздо хуже, когда предают те, кого ребенок уже считает родителями.

И не надо потом воздевать руки к небу и вопрошать: "Откуда в этих молодых столько злости?!" Оттуда. Вы сами их такими сделали. Хотя, может, и не будет злости. А вырастут люди, не верящие никому и ни в чем, доверяющие только себе и своим силам. Ну, тогда можете считать, что ваш "педагогический эксперимент" удался.

Автор: Игорь Силецкий6 апреля 2017, 16:01

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