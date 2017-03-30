Милонов усыновил месячного мальчика

Депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил ребенка в Петербурге. Мальчику, взятому в семью, чуть больше месяца.

Виталий Милонов с супругой Евой уже воспитывают четверых детей. Двое из них – дочь Марфа и сын Николай — родные, а двое – Петр и Евдокия – приемные.

И вот, в семье произошло радостное событие – появился еще один малыш. "Дети – это счастье и основа любой семьи. Чем больше детей – тем лучше. Долго выбирали имя, но нам помог владыка Маркел: благословил назвать Ильей", – цитирует Милонова Life.ru.

Новость об усыновлении была опубликована на странице политика в социальной сети. Ребенка семья Милоновых взяла из детского дома.

Малыш весом 4100 граммов и ростом 58 сантиметров, по словам супруги Милонова Евы, тихий и спокойный. Во всяком случае, ночью дает маме выспаться. Со здоровьем Илюши тоже все в порядке, только небольшой диатез, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Некоторые разъезжают по детским домам, выискивают "своего" ребенка. Мы так не делаем. Просим только, чтобы был отказник от нуля до шести месяцев, чтобы он рос с нами с младенчества", – рассказывает Ева. В семье Милоновых старшие помогают родителям с младшими, но, как говорит женщина, немного. Все-таки у детей должно быть детство.

По ее словам, ее супруг Виталий Милонов – очень хороший отец. "Мне помогает, в магазин ходит, с детьми играет, сказки им на ночь читает. Они всегда так его ждут!" – поделилась Ева Милонова.

Отметим, парламентарий отличается тем, что довольно активно пропагандирует семейные ценности. Ранее Виталий Милонов предложил закрыть эротические СМИ в России. По его мнению, столь радикальная мера поможет укрепить институт семьи и повысить рождаемость. Милонов уверен, что средства массовой информации эротической направленности являются причиной ссор и разводов в семьях.



Как писали Dni.ru, также депутат Госдумы выступал с нападками в адрес скандально известного телешоу "Дом-2". Политик заявлял, что его участники "живут как кролики", и призвал ликвидировать телепередачи такого формата.