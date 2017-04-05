"Горячий" племянник Хиллари Клинтон вышел на подиум

Племянник Билла и Хиллари Клинтон Тайлер решил всерьез заняться модельным бизнесом. Молодой человек, которому в США прочат звание нового секс-символа, подписал первый контракт с агентством.

Тайлер стал популярен еще когда его тетя Хиллари Клинтон объявила об участии в президентской предвыборной кампании. Юноша решил стать профессиональным манекенщиком и подписал контракт.

fresh outta insta jail Публикация от Tyler Clinton (@tclint) Апр 2 2017 в 5:04 PDT

Теперь Тайлер будет сотрудничать с агентством IMG, передает Usmagazine. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, куда недавно переехал. На данный момент его портфолио насчитывает 20 снимков. Большая их часть сделана фотографом Брайаном Джейми.

boys day Публикация от Tyler Clinton (@tclint) Фев 26 2017 в 7:55 PST

Отметим, внимание интернет-сообщества Тайлер Клинтон впервые привлек летом 2016 года. Тогда вместо обсуждения предвыборной гонки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон некоторые пользователи Сети с интересом следили за Instagram юноши, куда он выкладывал новые снимки.

�� Публикация от Tyler Clinton (@tclint) Мар 4 2017 в 7:31 PST

Тайлера Клинтона заметили на съезде Демократической партии США, когда молодой человек поцеловал свою тетю Хиллари после ее выступления. Оказалось, что привлекательный юноша работает моделью. В Сети тогда появились снимки из его черно-белой фотосессии, где он красуется без рубашки, демонстрируя подтянутое тело.